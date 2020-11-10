В Чебоксарах разыскивают мать, расправившуюся с новорожденной девочкой

Следователи полагает, что ребенка задушили проводом от наушников. Фото: Иван ПЕТРОВ

После проведенной доследственной проверки в столице Чувашии возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Об этом сообщили официальный представитель СУ СКР республики Евгения Кузнецова.

Останки девочки обнаружили прохожие в понедельник, 9 ноября. Во время осмотра тела выяснилось, что смерть младенца носит криминальный характер. К этому времени также было установлено, что девочка появилась на свет жизнеспособной. Но сразу после этого, предположительно, мать решила избавиться от ребенка и задушила его проводом от наушников. После этого поместила тело в полиэтиленовый пакет и оставила в лесопосадке около одного из домов на улице Ярославская.

Органы следствия просят граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемой.