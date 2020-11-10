Самый большой торговый центр Казани откроется 5 декабря

Фото: @kazanmall_official

Открытия самого большого торгового центра жители Казани ждут уже давно. Даты переносились, но теперь, кажется, названа окончательная. KazanMall на улице Павлюхина распахнет свои двери 5 декабря в 10.00.

В этот день горожан ждут шоу, мастер-классы и фотозоны как на улице, так и внутри ТЦ и даже на его крыше. Праздничные мероприятия, которые продлятся до 6 декабря, будут состоять из симфонического перфоманса, анимационного шоу, выступления уличного и семейного театров.

Заметим, на первом и втором этажах нового ТЦ разместятся магазины одежды, обуви, техники, посуды, домашних мелочей, косметики и товаров для животных, а на третьем будет фудокорт и кинотеатр. В техническом режиме комплекс площадью более 137 квадратных метров может заработать уже в эти выходные.