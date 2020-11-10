В Чебоксарах здание спортшколы олимпийского резерва признали аварийным

Жалобы на его состояние начали поступать уже давно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах после проведенного обследования состояния здания спортшколы олимпийского резерва №9 по плаванию, которая находится на улице Чапаева, комиссия признала его аварийным. В министерстве спорта Чувашии на основании этого подписали приказ о прекращении его эксплуатации.

Отметим, что спортшколу и бассейн ввели в эксплуатацию в январе 1968 года. Общая площадь учебного заведения превышает 3 633 квадратных метров. В школе два плавательных бассейна: основной с дорожкой на 25 метров и детский. Есть многофункциональный спортивный зал, два тренажерных зала.

Поскольку жалобы на его состояние начали поступать уже давно, то было проведено обследование технического состояния строительных конструкций.

Но спортсмены без учебного заведения не остались - тренировочный процесс организован на базе плавательных бассейнов СШОР №3 и СШОР №7.

В ближайшие дни руководство учреждения должно представить в Минспорта Чувашии предложения по разработке эскизного проекта нового здания. В нем должен быть расположен 50-метровый плавательный бассейн.