За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилось еще два летальных случая коронавируса

По последним данным, COVID-19 в регионе подхватили 6 572 местных жителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще два летальных случая коронавируса. С начала пандемии там скончались уже 69 зараженных человек. Такие цифры сегодня, 10 ноября, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с инфекции.

Всего в республике COVID-19 подхватили 6 572 местных жителя. Большая часть из них - 5 242 человека, уже выздоровела. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 1 083 пациента. У 1 069 из них пневмония, но у 327 - лабораторно подтвержден и коронавирус.

По данным Минздрава Марий Эл, 207 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а 876 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 человек, в кислородной поддержке нуждаются 486.