В Ульяновской области появится новая должность - главный эколог

Морозов заметил, что и в каждом районе Ульяновска должен быть свой эколог и экологический совет, потому что власти получают много замечаний со стороны горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 10 ноября, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил рассмотреть вопрос о введении новой для региона должности - главного эколога. Это произошло на очередном заседании штаба по комплексному развитию области. Морозов также заметил, что и в каждом районе Ульяновска должен быть свой эколог и экологический совет, потому что власти получают много замечаний именно со стороны горожан.

Министерству природы области также было предложено создать общественные советы при всех парках региона. В них могут войти все желающие, например, - жители ближайших домов. Кроме того, в ведомстве, по словам Морозова, нужно создать специальный отдел, который займётся вопросами качества воздуха.