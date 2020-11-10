Новым министром образования Чувашии стала Алла Салаева

Алла Салаева утверждена в должности министра образования Чувашии. Фото администрации Чебоксар

В состав правительства Чувашии теперь официально вошел новый министр образования республики. На эту должность утвердили экс-вице-премьера Чувашии Аллу Салаеву.

Алла Салаева родилась в Чебоксарах в 1979 году, в 2000 году получила диплом историка после окончания ЧГУ имени Ильи Николаевича Ульянова. В 2003 году возглавила управление культуры Чебоксар.

В последующие годы находилась на различных должностях в администрации Чебоксар и правительства Чувашии.

С февраля 2020 года занимала должность вице-премьера республики.