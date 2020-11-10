Нуриевский фестиваль все же пройдет в Казани с 17 по 26 декабря

Фестиваль должен был состояться еще летом, но был отменен из-за пандемии и невозможности ряда зарубежных артистов прилететь в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на ежедневно выявляемые случаи коронавируса в Татарстане, в Казани все же пройдет XXXIII фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Он должен был состояться еще летом, но был отменен из-за пандемии и невозможности ряда зарубежных артистов прилететь в Россию. Мероприятие решили провести с 17 по 26 декабря, сообщают в пресс-службе Минкульта республики.

Фестиваль пройдет очно в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. На сцене покажут шесть постановок: 17 числа - “Баядерку”, 19 и 20 числа - “Руслана и Людмилу”, 21 числа - “Шурале”, 22 числа - “Лебединое озеро”, 23 числа - “Дон Кихота”, а 25 и 26 числа - “Анну Каренину”.