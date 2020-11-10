12 ноября ряд домов Приволжского района Казани останется без воды

Водоснабжения в домах на улицах Братьев Касимовых и Рихарда Зорге не будет вплоть до 6.00 13 ноября. Фото: Илья СМИРНОВ

В четверг ряд домов Приволжского района Казани останется без воды. Из-за проведения работ по подключению водопровода водоснабжение будет отключено с 9.00 12 ноября до 6.00 13 ноября.

Так, отключение коснется домов №№ 25, 25 к.1, 37, 38, 40, 40б, 41, 41б, 41 к.1, 45а, 45б, 47, 47/1, 48, 50, 56, 48а и 48б на улице Братьев Касимовых и домов №№ 35, 37 и 41 на улице Рихарда Зорге.

“Водоканал” просит горожан заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.