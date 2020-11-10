В Казани после пожара, где погибли 5 человек, возбудили уголовное дело

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

По факту обнаружения пяти погибших во время тушения пожара на территории бывшего вертолетного завода в Кировском районе столицы Татарстана возбуждено уголовное дело. Следствие начинает выяснять причины и обстоятельства пожара и гибели людей в рамках расследования по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как стало известно "Комсомольской правде", после переезда цехов и администрации вертолетного завода в другой район, на бывшей его территории расположились производственные площади строительной компании. Площадь охраняли сотрудники охранной фирмы. Их тела и были обнаружены во время тушения огня.