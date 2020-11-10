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В Чебоксарах нашли тело новорожденной девочки

По факту страшной находки СУ СКР Чувашии проводится доследственная проверка
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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На месте происшествия работали следователи

На месте происшествия работали следователи

Днем в овраге возле улицы Ярославская в столице Чувашии случайные прохожие обнаружили тело новорожденной девочки. На место происшествия сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они провели осмотр места происшествия.

- По факту обнаружения тела младенца проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Причины смерти ребенка будут устанавливать судмедэксперты. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску матери девочки и выяснением причин обнаружения останков в овраге.

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