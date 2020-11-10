На ноябрь 2020 года доходы бюджета Чебоксар превысили 8,3 миллиарда рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На еженедельной планерке начальник финансового управления администрации Чебоксар Надежда Куликова сообщила, что, по данным на 1 ноября, в бюджет города с начала 2020 года поступило доходов на 8 млрд 384 млн рублей, при этом расходы столицы Чувашии составили 8 млрд 787 млн рублей.

По словам Куликовой, несмотря на дотацию из республиканского бюджета в размере 181 млн рублей, выпадающие доходы Чебоксар из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений составят 102 млн рублей.

В свою очередь председатель Горкомимущества Юрий Васильев отметил, что в столице Чувашии растет задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом. На данный момент речь идет о не поступивших в местный бюджет 185,8 млн рублей. Как заявил Васильев, многие бизнесмены пользуются льготами по отсрочке либо освобождению от уплаты арендной платы.

Также на планерке сити-менеджер Алексей Ладыков подробнее остановился на расходах по нацпроектам. Так, в Чебоксарах за 10 месяцев по ним было освоено 1 млрд 456 млн рублей. Это всего 47,3% к уточненным годовым назначениям. На 100% освоены средства только по направлению «Культура», а также на 93,9% по направлению «Образование».

Ладыков поручил принять все меры по грамотному освоению финансирования. В первую очередь это касается распорядителей средств по нацпроекту «Демография».

- До конца финансового года остается полтора месяца, прошу всех руководителей вникнуть в текущие контракты, уточнить показатели и завершить реализацию национальных проектов на должном уровне, - резюмировал Алексей Ладыков.