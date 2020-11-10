В Чебоксарах завершили первый этап озеленения Красной площади

Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах подходит к концу первый этап озеленения обновленного центра Чебоксар. С начала октября здесь высадили более 200 деревьев и 4,5 тысячи кустарников. Оставшуюся часть зеленых насаждений «поселят» на центральной площади уже следующей весной, сообщает портал администрации города.

В соответствии с рекомендациями дендрологов этой осенью на площади появились липы и ивы, красные дубы и клены пурпурнолистные. Из кустарников высажены барбарис, кизильник и пузыреплодник. Небольшие штрихи на территории площади будут делать еще несколько недель. Затем работа продолжится весной - планируется высадка хвойных кустарников, многолетников и летников в цветники.

В минувший понедельник саженцы липы и краснолистного дуба в центре Красной площади высадили глава региона Олег Николаев и градоначальник Алексей Ладыков.

- Согласно проекту, на центральной площади города разместится 350 деревьев и 5000 кустарников разных видов, размеров и форм. Растения подобраны так, чтобы Красная площадь была зеленой в любое время года, - отметил Алексей Ладыков.

Как отметил Олег Николаев, проект озеленения территории реконструированной Красной площади предусматривает использование традиционных для Чувашии растений. Так, например, дуб - это символ республики, а его изображение даже есть на гербе. Кроме того, с этим деревом связано множество национальных легенд.

Напомним, озеленение обновленного центра Чебоксар заказано городской администрацией в ходе общего проекта благоустройства под руководством практической лаборатории Московской архитектурной школы «МаршЛАБ». Выбранный посадочный материал адаптирован к климатическим условиям Чувашской Республики и выращен в отечественных питомниках, в том числе на территории Чувашии. Так, питомник «Зеленстроя» поставил для Красной площади липы, питомник «Ивушка» - кустарники. Посадкой занималась подрядная организация ООО «Фито-Лайн».