Лицей № 4 в Чебоксарах: учреждение получило федеральный грант

Фото: предоставлено МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары

В Чебоксарах особого внимания заслужил опыт лицея № 4. Учреждение занимается развитием цифровой грамотности и инженерного образования детей.

Так, в 2019 году лицей выиграл грант из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Отметим, что свой грант чебоксарский лицей получил за проект «IT-академия: фракталы развития». В нем речь идет о создании устойчивой модели образовательной инфраструктуры, которая мотивирует школьников к непрерывному образованию и к освоению профессий будущего.

На данный момент благодаря проекту уже отмечается рост числа участников профильных олимпиад из чебоксарских школ, а также рост числа призеров, в том числе и в региональном чемпионате профессионального мастерства школьников JuniorSkills.

Как отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, общая сумма привлеченных грантовых средств в 2019 году составила 50 млн 343 тыс. рублей. Кроме этого, новинки компьютерных технологий появляются в чебоксарских школах также благодаря проекту «Инженерные классы», который проводят вместе ЧувГу и администрация Чебоксар. К примеру, в лицее № 2 осваивают профориентационный терминал. Управляется он без клавиатуры и мыши. В терминал заложили информацию о факультетах университета, математические игры и тесты. Они наглядно и доступно знакомят школьников с ЧувГУ и основами цифровой энергетики.

До конца года планируется оснастить профориентационным оборудованием еще семь школ в Чебоксарах и по республике. Успехи учреждения имеют своих «трех китов»: высокая квалификация коллектива, наличие талантливой молодежи и яркие сложившиеся традиции инновационной образовательной среды.