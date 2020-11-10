Алексей Ладыков о благоустройстве дворов в Чебоксарах: Задача - в течение двух недель завершить все работы

Фото: gcheb.cap.ru

В администрации Чебоксар обсудили исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

Так, было отмечено, что в 2020 году на благоустройство дворов Чебоксар из регионального бюджета была выделена рекордная сумма - 300 миллионов рублей, из городского бюджета - около 16 миллионов рублей и 3 миллиона рублей от общего количества софинансировали горожане. Об этом отчитался директор чебоксарского муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищным фондом» Андрей Шестаков.

На данный момент полностью работы уже завершены на 12 объектах в Ленинском районе города. В Московском районе также обновлены 15 дворов, 9 из них еще осталось принять самими горожанами.

Есть и проблемы. Например, в Калининском районе из восьми объектов на четырех работы по благоустройству так и не завершены. Как было отмечено на совещании, вопрос на контроле - по субботам производится объезд, а после каждый понедельник проводятся встречи с генподрядчиком, на которых обсуждаются проблемные вопросы и темпы работ.

- Планы и проекты по благоустройству дворов изначально формируются с учетом мнения горожан. Приемка работ тоже проходит при участии жителей и представителей общественности, депутатов. В этом году жители 185 домов, а это около 50 тысяч граждан, почувствовали улучшение. И наша задача - в течение двух недель завершить все работы по обновлению территорий, - отметил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.

Также по его поручению с февраля идет работа по планированию благоустройства на 2021 год. На это хотят потратить 319 миллионов рублей. Уже сейчас по пяти дворовым территориям составляется сметная документация, а еще три территории проходят экспертизу.

Кроме того, ответственные за это чиновники должны до конца этой недели презентовать план на 2022 год. По мнению Ладыкова, его нужно составлять на годы вперед.