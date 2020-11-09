С начала учебного года в образовательных учреждениях Татарстана было выявлено 134 очагов COVID-19

Роспотребнадзор Татарстана по-прежнему не видит необходимости переводить те же школы на дистанционное обучение. Фото: Татьяна Коркина

В этот понедельник, 9 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в республике с начала учебного года в образовательных учреждениях было выявлено 134 очага COVID-19. На данный момент, по ее словам, в 116 из этих случаев контроль с учащихся и педагогов уже снят. Дело в том, что там все ограничилось единичным случаем заражения коронавирусом. Под наблюдением остались только 18 очагов.

Всего же по данным Авдониной, за это время в Татарстане COVID-19 был выявлен у 34 школьников, 31 студента и 69 педагогов. Роспотребнадзор по-прежнему не видит необходимости переводить те же школы на дистанционное обучение.

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