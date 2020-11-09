Рустам Минниханов вручил сотрудникам МВД Татарстана ключи от 88 новых служебных автомобилей

Фото: МВД Татарстана

Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел президент Татарстана Рустам Минниханов вручил полицейским ключи от 88 новых служебных автомобилей. В церемонии также приняли глава МВД республики Артем Хохорин и руководители подразделений министерства.

В своей приветственной речи Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан - один из лидеров среди других регионов России, и ведомство по многим показателям является образцом.

Кроме того глава республики поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за службу.

В свою очередь Артем Хохорин выразил слова благодарности руководству республики за содействие и постоянную поддержку: "По праву можно сказать, что благодаря такой поддержке наше министерство, наша полиция, трудится в лучших условиях".

Подаренные автомобили распределены в подразделениям ГИБДД, ППС и участковым уполномоченным полиции Татарстана.