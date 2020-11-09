В Казани на берегу озера Лебяжье запланировали открыть точку с экстремальными аттракционами

В том числе там можно будет прокатиться и на велосипеде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 ноября в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» директор МБУ «Дирекции парков и скверов» Марат Закиров сообщил, какие развлечения ждут горожан зимой 2020/2021.

Так, например, на озере Лебяжье запланировали открыть точку с экстремальными аттракционами. Это скоростной спуск по тросу, а также возможность прокатиться на велосипеде по канатной дороге. Троллейный путь свяжет берега озера Малое Лебяжье на высоте 15 метров. Также из нового – в парке «Калейдоскоп» хотят открыть каток.

Кроме того, этой зимой в парке «Крылья Советов» появятся кафе, тир и вендинг, два последних объекта появятся и в парке Победы, кафе и вендинг разместят в парке им.Урицкого и в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке «Черное озеро» начнут оказывать фотоуслуги. В шести парках также будут работать фудтраки.

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