Роспотребнадзор Татарстана объяснил откуда берется погрешность тестов на COVID-19 методом ПЦР

Тесты всегда правдивы почти на 99,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 9 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина объяснила откуда берется погрешность тестов на COVID-19 методом ПЦР. По ее словам, они всегда правдивы почти на 99,9%, но при этом ложный вывод специалисты все же могут сделать из-за неправильного забора материала или его доставке. Отметим, что речь идет о взятии у пациента мазка из носа и ротоглотки.

Сейчас их в Татарстане у населения берут пять частных и 14 государственных медицинских учреждений. По заверениям Авдониной, у Роспотребнадзора региона к этим организациям в настоящий момент нареканий нет.

Отметим, что если погрешности будут выявлены, то управление исключит медучреждение из списка тех, кто может проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР.