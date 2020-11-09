Стало известно, когда в Татарстан придут холода и выпадет снег

К концу недели ожидается от 0 до -3 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни Татарстан будет находится под влиянием тыловой части циклона с северо-западными воздушными потоками и адвекцией холодного воздуха, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, что временами в регионе ожидаются дожди и снег, в том числе мокрый. При этом днем во вторник, 10 ноября, температура воздуха может понизиться до -2 градусов. В последующие дни – 11 и 12 ноября, похолодание в Татарстане продолжится. Днем прогнозируется максимум от 0 до -3, на дорогах местами образуется гололедица.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 13 и 14 ноября в республике погода существенно не изменится. Будет все так же облачно, временами небольшой снег. Ночью температура воздуха может опускаться до -8 градусов, днем от 0 до -3.