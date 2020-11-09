В Казани за 150 миллионов рублей продают особняк

Недвижимость продается вместе с мебелью, техникой и предметами интерьера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани на продажу выставили “изысканный особняк” площадью порядка 900 квадратных метров на улице Красноармейская. Со слов продавца, недвижимость расположена в одном из “респектабельных мест города в шаговой доступности от реки Волга”. За особняк мужчина хочет 150 миллионов рублей.

На его цокольном этаже находятся бассейн, сауна, комната отдыха, спортивный зал с тренажерами, постирочная и котельная комнаты. На первом этаже - холл, гостевая столовая, кухня, две гостевые спали, библиотека, санузел, гардеробная и каминный зал. На втором этаже - холл, зимний сад, застекленный балкон, две спали с собственными санузлами, супружеская спальня с будуаром и кабинет. Между этажами, в левой части дома, расположены бильярдная комната. Выше - мансардный этаж, на котором находится домашний кинотеатр. Завершает этот список комната с панорамным остеклением во все стороны.

Недвижимость продается вместе с мебелью, техникой и предметами интерьера. На ее территории есть автомобильная площадка и гараж, рассчитанные на две машины. Также вместе с домой продается и земельный участок площадью 11,5 соток. На нем расположены фонтан и летняя кухня.