В Набережных Челнах ответственность за пассажиров без масок возложили на кондукторов и водителей

Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответственность за пассажиров общественного транспорта без масок, несут кондукторы и водители. Об этом сегодня, 9 ноября, на еженедельном совещании в администрации Набережных Челнов заявил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков.

По его словам, если человек отказывается надевать средство индивидуальной защиты, автобус или трамвай нужно остановить. Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски, что происходит очень часто.