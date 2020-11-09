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В Набережных Челнах ответственность за пассажиров без масок возложили на кондукторов и водителей

Если люди не хотят надевать средства индивидуальной защиты, автобус или трамвай необходимо остановить
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски.

Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответственность за пассажиров общественного транспорта без масок, несут кондукторы и водители. Об этом сегодня, 9 ноября, на еженедельном совещании в администрации Набережных Челнов заявил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков.

По его словам, если человек отказывается надевать средство индивидуальной защиты, автобус или трамвай нужно остановить. Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски, что происходит очень часто.