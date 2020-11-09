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Татарский театр кукол "Экият" подготовил новую премьеру - сказку "Топотун"

Представление для зрителей старше пяти лет идет на татарском языке
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
Во время представления. Фото театра "Экият"

Во время представления. Фото театра "Экият"

Татарский государственный театр кукол "Экият" подготовил новую премьеру для своих маленьких зрителей. Премьера спектакля состоится 14 и 15 ноября.

Сказку - музыкально-сказочную историю "Топотун" (Тыпырдык) по пьесе Ильгиза Зайниева, поставили на татарском языке. Это будет забавная притча о дружбе и взаимопомощи, которая красной нитью проходит через всю пьесу. Представление поставлено в фойе театра – ведь для путешествия главных героев и их маленьких зрителей нужно немало места.

Режиссер-постановщик спектакля Ильгиз Зайниев, песни написаны Резедой Губаевой. Художник-постановщик – Екатерина Спиридонова, композитор – Эльмир Низамов, хореограф – Нурбек Батулла.

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