Татарский театр кукол "Экият" подготовил новую премьеру - сказку "Топотун"

Во время представления. Фото театра "Экият"

Татарский государственный театр кукол "Экият" подготовил новую премьеру для своих маленьких зрителей. Премьера спектакля состоится 14 и 15 ноября.

Сказку - музыкально-сказочную историю "Топотун" (Тыпырдык) по пьесе Ильгиза Зайниева, поставили на татарском языке. Это будет забавная притча о дружбе и взаимопомощи, которая красной нитью проходит через всю пьесу. Представление поставлено в фойе театра – ведь для путешествия главных героев и их маленьких зрителей нужно немало места.

Режиссер-постановщик спектакля Ильгиз Зайниев, песни написаны Резедой Губаевой. Художник-постановщик – Екатерина Спиридонова, композитор – Эльмир Низамов, хореограф – Нурбек Батулла.