Татарстанцев приглашают принять участие в бесплатной лаборатории по освоению навыков будущего и оживлению муралов

Обучение проходит онлайн с 23 ноября по 6 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Команда паблик-арт программы “Сказки о золотых яблоках” приглашает жителей Татарстана принять участие во второй бесплатной лаборатории в рамках просветительского проекта - школа “Город после”.

Все желающие в возрасте от 10 до 50 лет смогут освоить навыки будущего. Они познакомятся с основными инструментами создания дополненной реальности, изучат основы моушен дизайна, оживят огромные муралы и небольшие стрит-арт работы на стенах домов Альметьевска. Обучение проходит онлайн с 23 ноября по 6 декабря.

Чтобы стать частью команды на почту goldenapples@streetartinstitute.com до 20 ноября нужно прислать короткое письмо на тему: «Каким именно образом я хочу дополнить или изменить окружающую меня реальность с помощью современных технологии».