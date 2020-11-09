В Москве установили памятник первому гендиректору “Нижнекамскнефтехима” Николаю Лемаеву

Фото: e-nkama.ru

На Троекуровском кладибще в Москве установили памятник первому гендиректору “Нижнекамскнефтехима” и советскому государственному деятелю Николаю Лемаеву. Его открытие состоится накануне дня рождения выдающегося нефтехимика - 13 ноября. В мероприятии примут участие ветераны производства и родные Лемаева.

СПРАВКА КП

Николай Лемаев родился 14 ноября 1929 года в селе Яр Куйбышевской области. После окончания школы он поступил в местный нефтетехнологический техникум. После уехал работать на нефтехимиечский завод в Черниковске.

В 1963 году Лемаев прибыл в Нижнекамск на строительство нефтехимического комбината.

Благодаря Николаю Васильевичу Лемаеву "Нижнекамскнефтехим" стал крупнейшим в стране производителем синтетического каучука и мономеров. В 1980 года за заслуги в развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве, пуске в эксплуатацию и освоении комплекса по производству изопренового каучука Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоился звания Героя Социалистического Труда.

В 1985 году Лемаев стал первым замминистра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, а с 1985 по 1990 годы возглавлял ведомство. Уволившись по собственному желанию, он вернулся в Нижнекамск.