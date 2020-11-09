В Чувашии решили освободить от транспортного налога многодетные семьи

Речь идет о налоге на легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов Чувашии предложило внести поправку в систему налогообложения в республике. Так, ведомство считает нужны освободить от транспортного налога одного из родителей в семьях, где воспитывается пять и более детей. Речь идет о налоге на легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил.

Чтобы получить предлагаемую налоговую социальную поддержку родители могут воспитывать как родных, так и усыновленных или находящихся под опекой несовершеннолетних детей.

К слову, кабинет министров Чувашии идею местного Минфина поддержал.