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В Чувашии решили освободить от транспортного налога многодетные семьи

Речь идет о легковых автомобилях с мощностью до 150 лошадиных сил
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о налоге на легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил.

Речь идет о налоге на легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов Чувашии предложило внести поправку в систему налогообложения в республике. Так, ведомство считает нужны освободить от транспортного налога одного из родителей в семьях, где воспитывается пять и более детей. Речь идет о налоге на легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил.

Чтобы получить предлагаемую налоговую социальную поддержку родители могут воспитывать как родных, так и усыновленных или находящихся под опекой несовершеннолетних детей.

К слову, кабинет министров Чувашии идею местного Минфина поддержал.