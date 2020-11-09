В Марий Эл легковушка насмерть сбила велосипедиста

Велосипедист упал на крышу легковушки Фото: МВД по Марий Эл

Наезд отечественной легковушки Богдан 211040-81 на 66-летнего велосипедиста произошел в 19.20 в воскресенье, 8 ноября в Волжском районе республики на первом километре автодороги «Приволжский-Эмеково-Челыкино». По предварительным данным, пенсионер ехал на своем двухколесном транспорте по середине дороги, когда на него сзади на скорости наехал автомобиль.

Сила удара была таково, что мужчина оказался на крыше легковушки. 21-летний водитель автомобиля сразу вызвал медиков и пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь - мужчина от полученных травм вскоре скончался.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.