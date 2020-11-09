В Марий Эл 17-летний байкер погиб, врезавшись в газопровод

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло 8 ноября в 2.30 в деревне Большая Руясола в Советском районе республики. По предварительным данным, 17-летний подросток, не имеющий никаких водительских прав, решил прокатиться на мотоцикле.

Последний при этом не был зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД Марий Эл. В результате неопытный байкер не справился с управлением, съехал с дороги и на скорости врезался в опору газопровода.

Травмы, которые получил во время аварии подросток, оказались смертельными - он скончался на месте происшествия.

- В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются - сообщили в МВД Марий Эл.