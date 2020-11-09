В Татарстане скончался писатель Альберт Ашыт

Фото: Союз писателей Татарстана

Стало известно о смерти известного в Татарстане прозаика и журналиста Альберта Хасанова, который печатался под псевдонимом Альберт Ашыт. Об этом сообщили в Союзе писателей республики. Литератору было 82 года.

СПРАВКА КП

Альберт Хасанов родился 1 декабря 1937 года в селе Малые Ковали Высокогорского района. После окончания Дубъязской средней школы он поступил в Казанский педагогический институт. После был отправлен в Ленинград, где одновременно работал в нефтяной промышленности и редакции местной газеты. С 1962 по 1965 годы Хасанов был редактором "Последних известий" в Лениногорской студии телевидения.

В 1966 году вышел первый сборник Альберта Ашыта детских рассказов "Длинноногий". Дальше были книги "Утренняя звезда" (1967), "В одном ряду" (1969), "Дарю вам солнце" (1970), "Крутой подъем (1976), "Верность" (1978, рус.перевод.1984), "Полет пчелы (1982), "Радость" (1984, рус.перевод.1986), "Однажды вечером" (1987), "Моя Булгария" (1989), "Кому раскрыть тайны" (1990), "Узел верности" (1997), "Признание в любви..."(2001), "Кровная месть" (2002), "Полет пчелы (2005) и "Племя Джанбатов"(2007).