В Тетюшском районе Татарстана во время пожара погиб мужчина

Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Пожар в частном бревенчатом доме по улице Ленина в селе Бисярино Тетюшского района Татарстана начался в воскресенье, 8 ноября, в 20.37.
Когда на место происшествия приехали пожарные, оказалось, что горит еще и веранда. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
Специалисты МЧС Татарстана зашли в дом, обнаружили и вынесли тело мужчины. Его личность предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
- Причина начала пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.