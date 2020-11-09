В Тетюшском районе Татарстана во время пожара погиб мужчина

Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в частном бревенчатом доме по улице Ленина в селе Бисярино Тетюшского района Татарстана начался в воскресенье, 8 ноября, в 20.37.

Когда на место происшествия приехали пожарные, оказалось, что горит еще и веранда. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

Специалисты МЧС Татарстана зашли в дом, обнаружили и вынесли тело мужчины. Его личность предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

- Причина начала пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.