В Татарстане за сутки было выявлено 58 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике зафиксировали 8 874 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 58 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (34). Остальные из Набережных Челнов (4), Нурлатского района (4), Лаишевского района (3), Высокогорского района (2), Зеленодольского района (2), Аксубаевского района (1), Арского района (1), Атнинского района (1), Бугульминского района (1), Камско-Устьинского района (1), Кукморского района (1), Пестречинского района (1), Сабинского района (1) и Спасского района (1). Четыре случая завозные, 54 - контактные.

Известно, что среди новых зараженных один несовершеннолетний, восьмерым - от 18 до 30 лет, 16 - от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, 14 - от 60 до 70 лет, еще восьмерым - от 70 до 80 лет. Восемь человек госпитализированы, 50 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Татарстане зафиксировали 8 874 случая коронавируса. На данный момент 7 827 больных уже выздоровели, а 114 - скончались.