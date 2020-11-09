В центре Казани на улице Пушкина решили сделать новый пешеходный переход

Фото: pixabay.com

Чтобы ликвидировать 300-метровый крюк через подземный переход от кампуса КФУ до здания финансового факультета вуза в Казани решили создать наземный пешеходный переход на улице Пушкина. Таким образом, в центре города завершат первый этап реорганизации дорожного движения, которая должна избавить его участников от пробок и повысить безопасность.

Так у ТРК «Кольцо», например, уже убрали «островки», организовали регулируемые пешеходные переходы к памятнику Муллануру Вахитову, а все перекрестки на улице Профсоюзная оборудовали светофорами, работающими в режиме «зеленой волны».

Второй этап работ в этом направлении подразумевает реорганизацию движения на улицах Право- и Лево-Булачная, Щербаковском проезде и улице Салимжанова.