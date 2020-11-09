В Альметьевске открыли главный каток города

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В Альметьевске начал работать главный каток города. Ледовая арена на площади Нефтяников открыта для всех желающих ежедневно с 10.00 до 21.45. И так - до конца сезона. Коньки можно взять в прокат уже на месте.

Пандемия коронавируса, правда, наложила свои ограничения и на главное зимнее развлечение. Потому на каток пускают только в маске. Кроме того, горожан просят соблюдать на льду социальную дистанцию.

Заметим, пока это первый открытый каток, который заработал в Татарстане в этом сезоне.