В Чебоксарах во время пожара в захламленной квартире погиб ее хозяин

С места происшествия Фото: На связи

Возгорание в однокомнатной квартире на втором этаже дома №11 на улице Урукова в Московском районе столицы Чувашии началось в 17.00 в воскресенье, 8 ноября. Пожарных вызвали соседи, когда в подъезд начал проникать удушливый запах гари.

Пожарные столкнулись с тем, что пробиться в квартиру оказалось очень сложно - хозяин страдал накопительством и складировал в жилье различный мусор. Его-то и пришлось выбрасывать из окон в попытках найти там человека. К сожалению, когда хозяина кваритры обнаружили, то он был уже мертв.

- Уничтожено частично имущество, закопчена квартира, - сообщили в МЧС Чувашии. - Причину пожара предстоит установить.