Новый год 2021 в Йошкар-Оле: в городе организуют четыре елочных базара

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 11.00 8 декабря. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стало известно, что перед Новым годом 2021 в Йошкар-Оле организуют четыре елочных базара по продаже хвойных деревьев и лапника. Они появятся у напротив дома №174 на улице Советская, напротив дома №28 на улице Воинов-Интернационалистов, на пересечении улиц Баумана и Кырли, а также у дома №1 на улице Васильева.

Электронный аукцион на право размещения елочных базаров уже объявлен. Заявки на участие в нем принимаются до 11.00 8 декабря. Все информация о мероприятии есть на официальном сайте администрации города.