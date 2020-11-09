В Чувашии разобрали понтонный мост через реку Сура

Понтонный мост демонтировали Фото: МЧС Чувашии

В республике разобрали понтонный мост через реку Сура. Этот временный мост устанавливают на летний сезон чтобы соединить Пильнинский район Нижегородской области и Шумерлинский район Чувашии.

Демонтаж понтонного моста прошел 6 ноября, и с этого дня временная переправа с одного берега на другой закрыта. Водителей просят обратить на это внимание и выбирать для поездок другие маршруты.

Но на зимний период едва погода позволит, спасатели МЧС Чувашии соорудят ледовую переправу между Нижегородской областью и Чувашией.