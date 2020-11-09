В Чувашии во время аварии на трассе М7 "Москва-Уфа" погиб человек

С места происшествия
Фото: МВД по Чувашской Республике
Утром в воскресенье, 8 ноября, на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в Ядринском районе республик недалеко от реки Сура столкнулись два автомобиля - в груженный лафет большегруза на скорости на подъеме в гору врезалась "Газель" - фургон. Предположительно, водитель отечественного грузовика не выдержал дистанцию и скорость.
Во время удара фургон разлетелся в щепки. Кабина водителя получила серьезные повреждения с пассажирской стороны.
Последствия аварии
Фото: МВД по Чувашской Республике
Во время столкновения травмы, оказавшиеся смертельными, получил мужчина, находившийся в кабине "Газели", сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.