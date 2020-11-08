Сцена из спектакля "В шаге от бездны"
Фото: Из материалов пресс-службы
Тинчуринский театр выезжает на гастроли в Москву где на сцене "Москонцерт Холла" покажет два спектакля из своего репертуара. Столичных зрителей порадуют спектаклями "В шаге от бездны" (9 ноября) и "Мечтатель" (10 ноября).
Для Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина стало уже доброй традицией выезжать в Москву со своими лучшими постановками.
Все спектакли будут показаны на татарском языке и для удобства будут обеспечены синхронным переводом, сообщили в пресс-службе театра.