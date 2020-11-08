В Чувашии от COVID-19 скончались еще три человека

Всего в Чувашии коронавирусной инфекцией заболели еще 67 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе за 8 ноября было зарегистрировано еще три смерти местных жителей от коронавирусной инфекции. Таким образом зарегистрировано уже 170 летальных случаев.

Об этом сообщает федеральный информационный центр.

Всего в регионе с момента начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 10394 случая заболевания вирусной инфекцией. Только за последние сутки было 67 новых случаев.

В тоже время вылечились 42 жителя Чувашии. Всего вылечились 8898 человека.

По статистике в республике уже болеют 1326 местных жителей Чувашии.