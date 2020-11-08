В Чувашии прокуратура нашла в кадетском лицее туалеты без кабинок

Вот такую картину увидели сотрудники прокуратуры во время проверки в лицее. Фото прокуратуры Чувашии

Прокуратура Новочебоксарска в ходе мониторинга соцсетей обнаружили в кадетском лицее имени Героя Советского Союза Михаила Кузнецова нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Оказалось, что на всех трех этажах учебного заведения практически не установлены отдельные кабинки с дверями в мужском и женском туалетах.

Надзорный орган выставил руководству учебного заведения требование привести в соответствие с законом туалетные комнаты - установить двери на всех этажах лицея во всех кабинках.

Документ находится на контроле у руководства прокуратуры Новочебоксарска.