В Казани скончался телережиссер Ильсур Садыков

В столице Татарстана 7 ноября на 57-году жизни скончался известный телережиссер Ильсур Садыков. Мужчина долгое время лечился от заболевания, но поправиться ему так и не удалось.

Сообщается, что семья Садыковых с начала года понесла тяжелые потери - сначала умерла его младшая сестра, спустя некоторое время скончались их родители.

Работать на телевидение Садыков начал еще во врем учебы в КФУ. За время своего творчества он создал несколько десятков программ с популярными российскими и татарскими исполнителями, звездами эстрады, драматургами и писателями.