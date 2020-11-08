В Татарстане зафиксировали 59 новых случаев заражения COVID-19

Всего зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике на 8 ноября зарегистрировано 59 новых случаев заражения жителей региона коронавирусной инфекцией. Среди них один случай, когда пациент прибыл из другого региона, и подавляющее большинство заболевших контактировали с уже заболевшими.

Пятеро из вновь заразившихся госпитализированы, 54 лечатся в домашних условиях.

Среди заболевших - взрослые от 18-ти до 80-ти лет.

Большинство заболевших - 42 человека, это жители Казани. Новые заболевшие есть в Альметьевском и Зеленодольском районах (по 3 человека); Камско-Устьинском, Нижнекамской, Пестречинском, Сабинском районах (по 2 человека); и по 1 человеку в Высокогорском, Лаишевском и Тетюшском районах.

- На 8 ноября в Татарстане зарегистрировано 8816 случаев COVID-19, - сообщили в минздраве Татарстана. - Выздоровело за весь период 7792 человек, в том числе 38 за минувшие сутки.