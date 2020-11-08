В Марий Эл водитель-"безправник" на скорости вылетел в кювет и перевернулся

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Авария с участием легковой иномарки Volkswagen произошла в пятницу, 6 ноября, в 23.30 на 5 километре автодороги «Звенигово-Помары» в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 24-летний мужчина не имел никогда водительских прав, но сел за руль. Лихач на скорости мчался по дороге, и в результате своей неопытности потерял контроль за движением автомобиля. В результате он врезался в дорожное ограждение и вылетел в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.