В Чувашии работник “Химпрома” получил химический ожог обоих глаз

Фото: пресс-служба СУ СКР Чувашии

В Чувашии возбудили уголовное дело по статье “Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека”. Дело в том, что еще 8 февраля текущего года работник “Химпрома” в Новочебоксарске получил химический ожог обоих глаз, когда проводил работы по замене турбопровода в цеху по производству соляной кислоты. На одном из глаз 55-летнего мужчины зрение не восстановлено до сих пор.

- Как следует из материалов уголовного дела, несчастный случай на производстве произошел вследствие ненадлежащего контроля за соблюдением требований охраны труда со стороны ответственного лица предприятия и необеспечения работника средствами индивидуальной защиты, установленными правилами безопасного ведения работ, - сообщают в пресс-службе СУ СКР республики.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также должностные лица, ответственные за получение рабочим травмы.