Татарстан вошел в топ-5 регионов России по снижению числа разводов

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С января по сентябрь в Татарстане развелось на 2 229 семейных пар меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, республика вошла в топ-5 регионов России по снижению числа расставаний семей. К такому выводу пришли специалисты Росстата.

Всего же в России число разводов за последний год сократилось на 12,1%. Так, с начала 2020 года расстались 400,3 тысячи официально зарегистрированных пар, тогда как за 8 месяцев 2019 года этот показатель составлял 455.4 тысячи.

Возглавила рейтинг Москва (- 5 948 разводов). Следом идут Московская область (-4 809), Санкт-Петербург (-4 163) и Свердловская область (-2 362). Замыкает пятерку Татарстан.