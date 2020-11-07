В Татарстане коронавирусом заразился еще 51 человек

С начала пандемии в республике 8 757 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 51 жителя Татарстана. Большинство из них - жители Казани (24). Остальные из Набережных Челнов (10), а также Нижнекамского (3), Верхнеуслонского (2), Высокогорского (2), Лаишевского (2), Альметьевского (1), Бугульминского (1), Елабужского (1), Менделеевского (1), Нурлатского (1), Сабинского (1), Тукаевского (1), и Ютазинского (1) районов. Один случай завозной, 50 - контактные.

Отметим, что среди новых зараженных несовершеннолетних нет, одному - от 18 до 30 лет, 12 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, а двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 больным, 33 - были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 8 757 случаев COVID-19. На данный момент 7 754 инфицированных выздоровели, 114 - скончались.