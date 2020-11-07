Морозов поручил главам районов Ульяновской области начинать свой рабочий день в больницах и поликлиниках

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил главам районов начинать каждый свой рабочий день в больницах и поликлиниках. Так, по его словам, они смогут каждый день видеть реальную картину пандемии коронавируса.

- Это поможет им (главам муниципалитетов - Ред.) больше общаться с пациентами и врачами, оперативнее принимать решения и своевременно информировать областной штаб о возникающих проблемах, - считает Морозов. - Нужно встречаться с главными врачами и лично контролировать потребность больниц в средствах индивидуальной защиты, лекарствах, следить за разведением потоков в поликлиниках.

По данным на субботу, 7 ноября, в Ульяновской области зафиксировано 22 269 случаев COVID-19. Большинство из зараженных - 17 875 человек, уже выздоровели, а 279 - скончались. При этом сотни больных продолжают выявляться в регионе ежедневно.