В Чувашии число летальных случаев коронавируса достигло 167

С начала пандемии в республике выявили 10 327 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом. С начала пандемии там зафиксировали уже 167 летальных случаев инфекции. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

По данным местного Роспотребнадзора, в республике провели более 278 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 327 больных. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 8 586 зараженных выздоровели, но новы случаи инфекции в Чувашии продолжают выявляться ежедневно.