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Коронавирус Covid-19

В Чувашии число летальных случаев коронавируса достигло 167

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще три смерти зараженных
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 10 327 случаев COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 10 327 случаев COVID-19.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом. С начала пандемии там зафиксировали уже 167 летальных случаев инфекции. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

По данным местного Роспотребнадзора, в республике провели более 278 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 327 больных. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 8 586 зараженных выздоровели, но новы случаи инфекции в Чувашии продолжают выявляться ежедневно.