В Ульяновской области скончались еще 10 зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще десять смертей зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 279. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19,

С начала пандемии в регионе провели около 380 тысяч тестом на коронавирус. Они помогли выявить 22 269 больных (212 - накануне). На данный момент большая часть зараженных - 17 875 человек, выздоровела, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.