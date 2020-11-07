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Бывший митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф заразился коронавирусом. Владыка, который с августа текущего года возглавляет Бурятскую митрополию, госпитализирован в одну из больниц Улан-Удэ. Об этом сообщается на официальной странице Ульяновской области в социальных сетях.

Власти региона, а также местные жители пожелали митрополиту Иосифу здоровья и скорейшего выздоровления.

Напомним, Иосиф возглавил Симбирскую митрополию в конце августа 2019 года. 10 сентября он провел свою первую службу в Ульяновске, а меньше года спустя - 25 августа 2020 года, был назначен главой Бурятской митрополии. Митрополитом Симбирским и Новоспасским же стал бывший митрополит Саратовский и Вольский Лонгин