В Казани из-за замыкания электрощитка в многоэтажке задымился подъезд

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В пятницу, 6 ноября, в МЧС Татарстана поступило сообщение о задымлении в подъезде дома №77 на улице Короленко. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на седьмом этаже замкнул электрощиток. Площадь горения составила 0,7 квадратных метра.

Жители верхних этажей эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В тот же день в квартире дома №22 на улице Комарова в Зеленодольске загорелся диван. Сообщение об этом поступило спасателям в 14.58. Спустя 20 минут ЧП было ими ликвидировано. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Погибших, пострадавших и спасенных также нет.

Причины произошедшего устанавливаются.